Maltempo: sospese le corse per Ischia e Procida

L'allerta meteo delle ultime ore sortisce i primi effetti anche sui trasporti in provincia di Napoli. In particolare a farne le spese sono le corse marittime per Ischia e Procida. Oggi sia la Caremar che l'Alilauro hanno sospeso tutti i viaggi di andate e ritorno dalle due isole. Problemi anche sulla statale sorrentina.

La 145 è stata chiusa al traffico per le copiose precipitazioni che hanno interessato già dalle prime ore del mattino Castellammare di Stabia. Proprio le due uscite della città stabiese sono state interdette insieme alle gallerie Varano e Privati. La decisione è stata presa da Anas in vista della possibilità che ci siano problemi con il deflusso del torrente “Rivo Calcarella”.