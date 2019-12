Torna il maltempo su Napoli e provincia e i primi disagi sono per i trasporti. La pioggia ininterrotta ha causato diversi rallentamenti o, in alcuni casi, sospensioni del servizio. Così come è accaduto per la stazione Circumvesuviana di Poggiomarino, completamente allagata. Come si evince dal video, lo spazio dedicato ai binari si è talmente riempito d'acqua da sembrare un ruscello.