Maltempo, spazzatrice sprofonda in una voragine a Giugliano

Danni da maltempo. Questa mattina una spazzatrice della ditta di raccolta rifiuti è sprofondata in Piazza Gramsci, a Giugliano.

Lo rende noto il primo cittadino Antonio Poziello che, in una nota, aggiunge: "Ad originare il dissesto, probabilmente, una perdita idrica sotto la piazza, nei pressi della scuola. Un altro sprofondamento ha riguardato una traversa privata di Via Basile. Allagato in Via Madonna del Pantano il Parco Giusy. Al lavoro Polizia Municipale e ditta di Manutenzione Idrico-Fognaria. Stanno intervenendo anche i Vigili del Fuoco. Stanotte a Via Rannola, per la caduta di un albero da proprietà privata, oltre alla Polizia Municipale, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la ditta del Verde Pubblico e l’Enel.

La ditta di manutenzione fognaria è intervenuta anche su Via Gioberti e Via Colonne per risistemare i tombini saltati".