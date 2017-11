Maltempo, disagi e crolli a Napoli e in provincia

Abbondanti precipitazioni si sono verificate, a partire da ieri e lungo tutta la scorsa notte, sull'intero territorio della Campania. Pesanti i disagi che si sono registrati sia a Napoli che nella sua provincia.

Innanzitutto per la viabilità: il traffico è da ieri poco scorrevole in tutta la città, con diversi snodi principali del tutto congestionati. Grave anche il pericolo che si è corso ieri nei pressi della chiesa monumentale di Santa Marta, dalla quale – su via San Sebastiano e via Benedetto Croce – si sono staccati calcinacci e pezzi d'intonaco. Non si sono registrati feriti ed i vigili del fuoco hanno rapidamente messo in sicurezza la zona.

Sul fronte trasporti, sono da stamane sospese le corse nel golfo di Napoli. Già nel tardo pomeriggio di ieri due navi, ferme alla banchina del porto, si erano scontrate a causa delle forti raffiche di vento.

Problemi anche in provincia. Le difficoltà maggiori si sono registrate a Castellammare di Stabia, dove alcune strade restano impraticabili a causa dell'esondazione del Sarno: tecnici comunali sono al lavoro in via Ripuaria per riportare la situazione alla normalità. Infine in via Di Giacomo a Pozzuoli, intorno alle 21 di ieri, si è verificata la caduta di un semaforo per il vento forte: è crollato davanti alle auto che attendevano la luce verde. Anche in questo caso non si sono registrati feriti.