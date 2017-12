Maltempo: salta la Notte Bianca a Torre Annunziata

Un comunicato della Protezione civile sulle condizioni del maltempo nel fine settimana ha fatto saltare la Notte Bianca a Torre Annunziata. A comunicarlo è stata l'assessore agli Eventi, Floriana Vaccaro, che ha reso note le indicazioni date dai tecnici. Secondo la Protezione civile il prossimo 16 dicembre la zona dovrebbe essere colpita da una forte ondata di maltempo.

Da qui la decisione dell'amministrazione comunale di posticipare l'evento per dare la possibilità ai commercianti ed ai cittadini torresi di beneficiare al meglio dell'evento. La data scelta per la sostituzione è quella del prossimo 5 gennaio, giorno in cui saranno anche già attivi i saldi. Non è ancora stato deciso il calendario degli eventi così come non era ancora stato reso noto quello per la data del 16, poi saltata.