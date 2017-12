Maltempo: problemi sulla linea Roma-Formia-Napoli

Anche le linee ferroviarie hanno pagato dazio al maltempo delle ultime ore. In particolare a finire sotto attacco sono quelle laziali che hanno provocato forti ritardi su tutta la linea Roma-Formia-Napoli. Un effetto a cascata che si sta ripercuotendo anche sui viaggiatori e pendolari napoletani diretti e provenienti dalla Capitale. Il traffico non è mai stato bloccato ma per tutta la mattinata si sono susseguiti i ritardi.

In totale sono stati 32 i treni coinvolti dai ritardi dovuti soprattutto a problemi nel distanziamento delle vetture per le forti scariche elettriche che hanno colpito i sistemi di segnalamento tra Priverno e Monte San Biagio. Il bilancio finale è stato di 11 treni a lunga percorrenza e 12 regionali che hanno registrato ritardi di oltre le due ore. Nove regionali sono stati limitati nel loro percorso. In questi minuti la situazione sta lentamente tornando alla normalità.