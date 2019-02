Raffiche di vento nella notte: paura a Napoli e provincia

È stata una notte di apprensione quella appena trascorsa a Napoli e provincia. Le forti raffiche di vento che hanno sferzato l'intera zona hanno spaventato tutti i cittadini napoletani. A partire da mezzanotte è arrivata la tempesta di aria fredda che si attendeva in tutta la regione e che ha fatto registrare i primi danni in tutta la provincia. Sia a Napoli che in provincia, le forti raffiche di vento hanno provocato gravi disagi ai cittadini, continuando nelle prime ore del mattino e creando problemi alla circolazione.

I danni

Tutti i quartieri napoletani fanno i conti con danni di varia entità anche se al momento non vengono segnalati ferimenti di persone. In provincia a farne le spese è stata soprattutto la città di Marano di Napoli da cui arrivano segnalazioni di numerosi danni. Cartelloni pubblicitari si sono abbattuti su un'auto in sosta e diversi alberi sono caduti per effetto delle raffiche. A Giugliano un albero si è abbattuto su un muro, provocando una vistosa frattura, a via San Vito. A via Biagio Ricci numerosi calcinacci sono caduti sulla strada dai palazzi circostanti. A Monteruscello, quartiere di Pozzuoli sono stati riscontrati gravi danni a una palazzina dove rischia il crollo una banda in acciaio.

Interrotti tutti i collegamenti via mare per l'isola di Ischia. Il maltempo era stato previsto nelle scorse ore tanto da costringere il sindaco di Napoli a disporre la chiusura delle scuole cittadine, dei parchi e dei cimiteri.