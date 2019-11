Maltempo, problemi a Napoli e provincia: chiuso tratto di via Petrarca, esonda il fiume Sarno

Sono state ore difficili le ultime a Napoli e provincia a causa del maltempo che sta imperversando sul capoluogo e nei comuni limitrofi da questa notte.

I problemi maggiori si sono registrati questa mattina nella zona di Castellammare, dove il fiume Sarno ha esondato. In via Ripuaria sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno tratto in salvo una famiglia di 4 persone.

Problemi anche a Napoli in via Petrarca, dove è stata decisa la chiusura al traffico nella parte alta della strada, tra i civici 35 e 93, a causa del pericolo di crollo alberi e rami.

Danni anche a Marano, dove un albero è caduto sui cancelli di un'abitazione.