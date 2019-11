"Non uscite di casa": l'invito del sindaco di Pozzuoli

L'invito ai cittadini, rivolto loro intorno alle 22, è di evitare d'uscire di casa. Così il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia viste le condizioni meteo nella cittadina flegrea.

"Visto il perdurare delle cattive condizioni meteo e del vento forte – scrive Figliolia – invito i cittadini ad uscire di casa solo se strettamente necessario e a prestare la massima attenzione per strada. Per tutte le segnalazioni è attivo h24 il numero della polizia municipale 0818551891".

Per la giornata di domani anche a Pozzuoli le scuole resteranno chiuse causa maltempo.

Intanto, proprio a Pozzuoli in via Reginelle, un muro è crollato in strada a causa del vento e sempre a Monterusciello è crollato un albero.