Maltempo, Sorrento chiede lo stato di calamità naturale

Il Sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo chiede alla Regione Campania la dichiarazione di calamità naturale dopo i danni provocati dal maltempo che si è abbatutto nei giorni scorsi sul comune nel napoletano.

Nella lettera, indirizzata al direttore generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, Filippo Diasco, il primo cittadino ha chiesto anche di disporre dei danni e dei risarcimenti, una volta quantificati e valutati.

Il riferimento è alla tempesta che si è abbattuta su Marina Grande, unico argine alle eccezionali onde delle scorse ore, procurando la distruzione di un peschereccio, strappato dagli ormeggi e della struttura in legno di uno stabilimento balneare divelta sempre dalla forza del vento.

"La violenza del maltempo si è abbattuta anche a Marina Piccola, con seri danni al pontile di attracco degli ospiti delle navi da crociera - spiega il sindaco Cuomo - . La furia del grecale, come è noto, si è abbattuta anche nella zona collinare, spezzando rami e piegando alberi, con ingenti danni alle aziende agricole. Ma è nel borgo di Marina Grande che abbiamo registrato un vero e proprio stravolgimento, a causa della violenza del mare".

Sulla vicenda è intervenuto anche l'assessore alle Attività Produttive Massimo Coppola: "Si è trattato di eventi meteorologici eccezionali che purtroppo hanno procurato non pochi danni che, in queste ore, stiamo cercando di quantificare. Ci auguriamo che chi ha subìto perdite in termini di attrezzature e strutture, possa essere risarcito e in tempi brevi".

"Apprezziamo la tempestività con cui il sindaco e l'assessore si sono attivati riprendendo l'appello che Abbac Penisola Sorrentina ha lanciato nelle ultime ore. Abbiamo avviato un contatto diretto anche con i Comuni di Vico, Meta e Piano che stanno valutando l'entità dei danni per decidere come procedere", ha aggiunto Sergio Fedele, dell'Abbac (Associazione bed & breakfast e affittacamere della Campania) Penisola Sorrentina.