Maltempo, voragini e strade allagate. De Magistris: "Succede in tutta Italia" (VIDEO)

In merito ai danni provocati - soprattutto nell'area flegrea - dall'intensa pioggia di ieri, il sindaco di Napoli ha cercato di generalizzare il discorso: "Sono cose che capitano ovunque", ha dichiarato Luigi de Magistris. "Sono stato di recente a Bergamo, dopo le piogge l'aeroporto era parzialmente inagibile. Dobbiamo fare i conti con un Governo che taglia risorse ai sindaci. Dovrebbero invece spendere meno denaro per cacciabombardieri o per salvare banche, e erogare più fondi ai comuni per gli interventi necessari ai cittadini".