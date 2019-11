Maltempo su Napoli, disagi in molte zone della città

Il maltempo che si è abbattuto su Napoli nella notte e nelle prime ore del mattino ha creato non pochi disagi in molte zone della città.

Quartieri della zona nord in ginocchio per allagamenti e problemi registrati anche nella zona collinare, a Chiaia, in particolare in via Santa Maria della Neve, e alla Sanità. A causa del forte vento e del mare mosso, problemi nei collegamenti con le isole. Stop agli aliscafi.

Zona Nord flagellata dalla pioggia

La 'bomba' d'acqua delle ultime ore ha letteralmente messo in ginocchio il territorio dell'ottava Municipalità cittadina. Diverse le strade messe fuori uso dagli allagamenti: Corso Marianella, Via Aldo Cocchia, Via Giovanni Antonio Campano, Piazzetta San Rocco, Via Orsolona a Santa Croce, Via Raffaele Marfella, Via Gaetano Salvatore.

In zona San Rocco la strada si è trasformata in un vero e proprio fiume, come si vede dalle immagini.

Prorogata l'allerta meteo

La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo idrogeologica e idraulica di colore "giallo" valido su tutto il territorio regionale dalle 20,00 di sabato 16 novembre alle 20,00 di domenica 17.

Si prevedono "venti forti da sud-est, soprattutto sulle isole e lungo la fascia costiera, in attenuazione dalla mattina di domenica. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte, in attenuazione dalla mattina di domenica. Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, localmente anche intense, a partire dal primo mattino di domenica".