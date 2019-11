Ivo Poggiani sul malcontento dei cittadini: "Io ci metto la faccia, ma tutti devono fare di più"

"Io ci metto la faccia, ma tutti devono fare di più". Con queste parole Ivo Poggiani, presidente della III Municipalità, evidenzia con un post Facebook le attività messe in piedi in queste ore per superare i danni del maltempo.

"Stamattina sono in giro per cantieri e dissesti, in ordine:

- Pulizia Caditoie Via Bosco di Capodimonte con conseguente chiusura della strada e traffico ulteriormente bloccato;

- Abbattimento alberi Piazzetta Lieti in proprietà Iacp (edilizia popolare della Regione Campania, due famiglie sgomberate, chiusura della strada e quindi ulteriori disagi alla viabilità);

- Soralluogo Via Vecchia San Rocco, ho richiesto con forza all'Assessore al Patrimonio Alessandra Clemente di accelerare i lavori, Colli Aminei e Zona Ospedaliera praticamente paralizzata;

- Sopralluogo scuole Russo Montale e Caracciolo, lavori in corso da parte della Città Metropolitana, anche qui vanno a rilento per la pioggia di questi giorni e scuole chiuse da più di un mese;

- Sopralluogo con il Servizio Idrogeologico in Viale dei Pini per costone franato su proprietà privata;

- Sono in corso ancora i lavori di ABC a Via Masoni che ringrazio vivamente perché stanno veramente dando il massimo, ma le famiglie sono ancora fuori casa;

Insomma, sono giorni che faccio la trottola, provando a coordinare Servizi ed Enti, ascoltando la rabbia di tanti cittadini. Noi diamo il massimo, ma ognuno deve fare di più.

Ieri sono stato accusato di chiedere l'intervento del Governo per nascondere i problemi del Comune di Napoli. Io sto per strada 13/14 ore al giorno, ci metto la faccia e dò il massimo quotidianamente, ma ripeto, da solo non ce la si fa.

Serve un intervento straordinario di messa in sicurezza del Paese, serve l'intervento del Governo, gli Enti Locali ormai sono allo stremo, basta chiacchiere".