Maltempo su Napoli: zone imbiancate (FOTO E VIDEO)

Raffica di piogge a Napoli in questi minuti. A partire dalle 12, il maltempo ha cominciato a sferzare la città provocando numerosi disagi ai cittadini. Particolarmente colpiti sono stati i quartieri collinari che hanno risentito maggiormente delle precipitazioni. In alcuni casi è comparso anche del nevischio che si è andato a depositare sull'asfalto.

Intere strade sono diventate vittime di ruscellamenti che hanno allagato alcune zone nevralgiche come piazza Medaglie d'oro al Vomero e o via Posillipo. La stazione metro “Policlinico” è stata chiusa per un guasto all'alimentazione elettrica. Disagi sono stati comunque segnalati in diversi punti della città e la situazione potrebbe peggiorare con il passare delle ore.

Disagi anche nella zona dei Colli Aminei. Allagamenti si registrano in via Saverio Gatto, in prossimità della fermata della metropolitana, come mostra il video.

