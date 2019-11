Allagamenti nel napoletano: evacuato un albergo

Il maltempo crea disagi anche nel napoletano. A Giugliano nella zona di Lago Patria un albergo, situato sulle sponde del lago, è stato evacuato dalla Protezione civile. Sei le persone allontanate dalla struttura.

Disagi anche nei comuni a nord del capoluogo campano come Marano e Quarto e in altri centri dell'area flegrea. La Protezione civile sta intervenendo in diverse aree della regione.