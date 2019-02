Maltempo, esonda il fiume Sarno: allagate abitazioni

Sono stati costretti a tapparsi in casa per qualche ora alcuni abitanti di via Ripuaria e via Fondo d'Orto a Castellammare di Stabia. Il maltempo ha provocato l'esondazione del fiume Sarno che ha allagato le strade arrivando fino ad alcune abitazioni e aziende nei pressi degli argini. Acqua e fango hanno reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile.

I soccorsi

Riversatisi nelle strade hanno bloccato in casa diverse famiglie che sono state soccorse da alcuni mezzi anfibi. A loro sono stati portati beni di prima necessità. L'emergenza è rientrata solo in mattinata quando ha smesso definitivamente di piovere. Preoccupano comunque nel vesuviano le forti raffiche di vento che hanno colpito la zona durante tutta la notte. La notizia è stata data da Erreemmenews.