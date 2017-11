Maltempo, disagi anche sull'Alta velocità

La tempesta dopo la quiete. Una scena che si ripete sempre più frequentemente. Lunghi periodi secchi seguiti da diluvi imponenti. Napoli colpita dal maltempo nella notte. Una bomba d'acqua che ha creato diversi disagi alla ripresa delle attività.

Tanti i problemi a viabilità e trasporti. Fuori servizio per diverse ore la fermaa Municipio della linea 1, causa allagamenti. Ma anche Trenitalia ha dovuto rallentare gli spostamenti regionali. Come dichiarato in una nota da Rete ferroviaria italiana, il maltempo ha colpito la linea alta velocità Napoli-Salerno, con ritardi fino a 30 minuti, così come quelli registrati sulla tratta che da capoluogo partenopeo porta a Benevento. Disagi anche sulla Cassino-Napoli, con orari slittati anche di 40 minuti. In mattinata, fino alle 7, la linea Napoli-Battipaglia-Paola ha fatto registrare ritardi anche di 1 ora e mezza. Centinaia i passeggeri costretti a lunghe attese.