Maltempo, provincia sott'acqua: la pioggia tiene in ostaggio il nolano e il vesuviano (FOTO)

Il maltempo di queste ore sta mettendo in ginocchio l’intera regione, da Napoli a Castellammare, strade allagate, viabilità compromessa, ritardi e disservizi dei mezzi di trasporto, strutture ed infrastrutture pubbliche a rischio. Nel Nolano, in via Variante 7 bis, una strada è sprofondata e due auto-articolati sono rimasti intrappolati. Il lungomare stabiese è rimasto completamente intrappolato nell'acqua con la villa comunale diventata impraticabile.

Il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli e Marilena Schiano Lo Moriello consigliere federale del Sole che Ride: "E' incredibile che Piazza Trieste e Trento al centro di Napoli sia allagata come sono sconvolgenti le foto di Castellammare di Stabia travolta dall'acqua. Al di là delle emergenze climatiche c'è un problema serio di mancanza di manutenzione delle caditoie nei comuni che è inaccettabile”.

