Maltempo: allagato il sottopassaggio d'accesso alla Tav di Afragola

L'ondata di maltempo era stata prevista già da tempo, nonostante questo i disagi si verificano sempre. Le piogge sono state abbondanti e - in particolar modo - alcune città del Napoletano si sono trasformate in vasche piene di acqua. Dito puntato sulla prevenzione e in particolar modo sulla pulizia di tombini e caditoie da parte delle amministrazioni comunali.

Tra i disagi più segnalati quello relativo alla situazione del sottopassaggio che porta alla stazione Tav di Afragola: si è allagato con gli inevitabili problemi per quanti - il weekend lungo ha favorito gli spostamenti - lo hanno percorso per recarsi alla stazione. Dopo che le prime auto sono rimaste bloccate la voce si è sparsa e sono stati preferiti percorsi alternativi. Il problema però resta.