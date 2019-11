Maltempo: che danni in provincia. Crolla un muro

Il crollo di un muro ha spaventato gli abitanti di una stradina di Trecase. A causa del forte maltempo delle ultime ore, si è verificata la caduta del muro nella stradina che collega la cittadina al casello autostradale di Torre Annunziata Nord. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita anche se per i residenti sono stati attimi di terrore.

Allagamenti si sono verificati anche a San Giorgio a Cremano dove le strade sono diventate impraticabili per diversi minuti. In pratica i cittadini del comune sangiorgese si sono trovati a dover affrontare la stessa situazione affrontata dai “colleghi” di Torre Annunziata, i primi a essere colpiti dai disagi già in prima serata.