Danni maltempo, la lista degli interventi del Comune

Palazzo San Giacomo ha riferito attraverso una nota tutti gli interventi portati a termine o ancora in corso per l'emergenza maltempo che si è abbattuta sulla citta e sulla sua provincia.

La lista è lunga e rende l'idea dei danni che il vento forte e la pioggia abbiano creato nelle ultime ore.

Ecco gli interventi:

via Comunale di Miano per caduta albero

via Ulisse Prota Giurleo per dissesto stradale

piazza Miraglia dissesto stradale

viale delle Industrie allagamento stradale

via Calogero per albero in un finestrone di un palazzo

via Consalvo 99, cartellone pubblicitario

via Volpicella, albero divelto

parco San Paolo, cassonetti rifiuti al centro delle strade

via Crispi, albero divelto su carreggiata

viale Traiano, alberi divelti

via Marina - rampa autostrada, container rifiuti in bilico

via nuova Toscanella alt.Q8, albero caduto

via Bartolo Longo parco Europa, struttura divelta in ferro su strada

via Giustiniano altezza Decò, albero caduto

via Montale, parco Villano, albero caduto

via Belvedere fronte chiesa, pino divelto su fabbricato

piazza Aprea, albero divelto

via Manzoni, albero caduto al centro strada

via Mario Pomilio, pino caduto su fabbricato

via Miano vico Primo Ponte, albero divelto e un secondo in bilico

via Luigi Calvani, tegole divelte

via Cinthia incrocio via Terracina, cartellone pubblicitario divelto

via Gianturco, albero caduto

via Marina, tabellone pubblicitario divelto

via Terracina, calcinacci su strada

via Michelangelo da Caravaggio 78, lastre di copertura su auto in sosta

corso Vittorio Emanuele 211, pannelli coibendati divelti su strada con danni ai veicoli in sosta

via Bisignano alt. rione Bisignano, pino in bilico su sede stradale

via Cassiodoro, albero divelto su auto in sosta e albero in bilico su palazzina

via Franciosa, albero divelto su auto in sosta

via Piscettario altezza Asl, albero

via Duomo-Sttembrini, albero divelto

via Comunale Margherita, albero pericolante

via della Resistenza 211, albero divelto

via Kerbaker 51, guaina caduta su autostrada

via Ferrante Imparato, tegole divelte su auto

via Scipione, albero divelto su ingresso garage

via Marianella 52 / via Amstrong 55 / via Miano alt. Villa Russo/ via Comunale vecchia Miano 85/ II traversa Ianfolla / via Diaz / via Ponti Rossi / piazza Salvo D’Acquisto, alberi divelti

Riviera di Chiaia altezza Marinella, lampada pubblicitaria pericolante