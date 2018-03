Maltempo: crolla un muro a Giugliano

Tragedia sfiorata a Giugliano dove è crollato il muro perimetrale di un edificio ai lati della voragine di via Santa Caterina da Siena. Al crollo dei giorni scorsi, che ha dato vita ad un vero e proprio cratere, si è aggiunto anche quello del muro perimetrale di un edificio vicino.

A peggiorare la situazione sono le piogge di queste ore che stanno rendendo ancora più difficile la situazione. Le famiglie degli edifici circostanti sono corse in strada temendo il peggio. I residenti sono stati evacuati. L'acqua piovana sta, infatti, allagando la voragine cominciando a minare anche la stabilità degli edifici circostanti. Le previsioni per i prossimi giorni non sono incoraggianti. Necessario l'intervento della protezione civile e dei tecnici della Regione Campania per provare ad drenare l'acqua.