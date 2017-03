Maltempo, disagi a Napoli e provincia: cade un palo della luce in via Petrarca

Il maltempo della scorsa notte e di stamane ha determinato notevoli disagi a Napoli ed in provincia. Come riportato dal Mattino, un palo della luce si è schiantato in via Petrarca sfiorando le auto in sosta. Numerose segnalazioni anche a Posillipo, dovute soprattutto a problemi di manutenzione stradale.

Problemi anche per quanto riguarda i collegamenti marittimi tra Napoli e le isole. Soltanto una nave è riuscita a partire stamane da Capri in direzione Napoli. Stop anche ai collegamenti tra Sorrento e l'isola azzurra, mentre da Napoli per Ischia e Procida le corse sono assicurate da una nave-traghetto della Caremar.

LA SITUAZIONE IN PROVINCIA – Gran vento a Giugliano, dove un tabellone pubblicitario – come riportato da Internapoli – si è staccato intorno alle 2 in via Piave. Non ha colpito, fortunatamente, le auto che in quel momento transitavano in zona.

Ad Arzano, infine, problemi nel centro storico. Chiusa, dalla polizia municipale, via Melito.