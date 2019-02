Maltempo, blackout nella metro di Napoli: stazione al buio (VIDEO)

Un blackout ha colpito la stazione della metropolitana di piazza Garibaldi dove è saltata la corrente elettrica. I viaggiatori sono costretti a salire a bordo delle vetture completamente al buio. In molti hanno abbandonato la stazione camminando lungo i binari e le scale, completamente al buio andando incontro a una situazione molto pericolosa.

Altri hanno deciso di salire comunque sui treni in uno scenario davvero incredibile. I tecnici sono al lavoro per provare a risolvere il problema anche se al momento l'intera stazione rimane al buio. A provocare il guasto potrebbe essere stato il forte vento che si sta abbattendo in queste ore sulla città.

