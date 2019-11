Maltempo, disagi per le isole: autocompattatori bloccati in porto

Le cattive condizioni metereologiche stanno creando ancora problemi alle isole del Golfo. Già ieri i collegamenti erano andati avanti a singhiozzo, con tutti gli aliscafi fermi in porto. Oggi il problema riguarda soprattutto le aziende isolane della nettezza urbana.

Come riportato da TeleIschia, la nave adibita al trasporto degli autocompattatori dell'isola verde, la “Giuseppina Prima”, è stamane rimasta bloccata in porto a causa delle cattive condizioni del mare.

Non si escludono problemi al servizio di raccolta rifiuti per i prossimi giorni.