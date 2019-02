Maltempo, la Panini annulla l'evento. Villaggio allestito distrutto dal vento

Cartelloni divelti ed eventi annullati: sono le prime conseguenze dell'allerta meteo scopoiata ieri e prorogata fino alla giornata di domani. Raffiche di vento di eccezionale intensità - anche fino a 70 km orari - stanno creando non pochi problemi in tutta la provincia. Problemi di viabilità e di sicurezza in primis, a causa della caduta di intonaco e cartelloni. È il caso di Napoli dove - giusto per citare un esempio - un cartellone pubblicitario posizionato nei pressi della Stazione centrale è volato sul tetto di un edificio.

Annullato l'evento della Panini

Conseguenza del maltempo è anche l'annullamento della tappa del "Panini Tour Up! 2019". Il Villaggio era stato allestito in via Caracciolo, alla Rotonda Diaz, ma è stato colpito dalle forti raffiche di vento. La "Panini" ha conunicato che cercherà di riprogrammare la tappa napoletana per le prossime settimane