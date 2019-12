Maltempo, alberi caduti in città e provincia: c'è una vittima

Ha fatto purtroppo una vittima il maltempo che si è abbattuto da ieri su Napoli e provincia. Mohamed Boulhaziz, 62 anni, è rimasto schiacciato da un albero di grosse dimensioni abbattutosi al suolo in via Nuova Agnano, nel quartiere di Bagnoli, alle 7 di stamane. Di nazionalità marocchina e regolare sul territorio italiano, era residente a Maddaloni in provincia di Caserta e lavorava come commerciante.

È spaventoso il bilancio su quanto provocato dal maltempo nella notte appena trascorsa, soprattutto per quanto riguarda gli alberi caduti. Se ne registrano numerosissimi a Napoli e in cittadine della sua provincia, come Pozzuoli e Sant'Antimo.

In città danni a Bagnoli, al Vomero, a Barra, ma anche in numerosi altri quartieri. I residenti lamentano aiuti in ritardo da parte dei vigili del fuoco, effettivamente subissati da richieste di intervento di ogni dipo. Paura anche lungo la Tangenziale di Napoli, dove due alberi sono stati divelti dal vento finendo sulla carreggiata.

Il messaggio dell'amministrazione comunale

Sulla difficile situazione è arrivata intorno alle 11 anche una nota stampa da Palazzo San Giacomo. "A causa del fortissimo vento che ha colpito il territorio cittadino sin dalle prime ore del mattino, con il drammatico evento della morte di un uomo ad Agnano - scrive il Comune - si è registrato il crollo di diversi alberi pubblici e privati (via Volpicella, via Crispi, viale Traiano, via Tevere, via Po, via Lattanzio, via Giustiniano, piazza Aprea, via Manzoni, Via Pomilio, via Miano, via Toscanella), nonché di cartelloni pubblicitari e di altre strutture verticali. Si invita pertanto alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti a quanto strettamente necessario, visto che le previsioni meteorologiche contenute nel bollettino della protezione civile regionale valido fino alla mezzanotte di oggi domenica 22 confermano la presenza di forti venti nel corso della giornata odierna".

Crolli ed esondazioni in provincia

Alberi caduti anche a Sant'Antimo, e nel quartiere puteolano di Monterusciello. In via Salvatore Di Giacomo un'auto stava per essere travolta, così come a Quarto all'ingresso del tunnel del Monte Corvara.

Particolarmente complessa la situazione soprattutto nell'area flegrea, dove il vento forte ha divelto anche cartelli pubblicitari.

Resta inoltre ancora critica la situazione riguardante l'esondazione del Lago Patria, nel Comune di Giugliano, che si è venuta a generare ieri. NapoliToday ha ascoltato un esercente del posto, costretto a chiudere la sua struttura ricettiva.

L'allerta meteo

La Protezione Civile della Regione Campania ieri ha prolungato a tutta la giornata di oggi (fino alle 23.59), l'avviso di allerta meteo già vigente, di colore arancione. Questo il quadro previsto: "Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, puntualmente di forte intensità, in attenuazione nella seconda parte della giornata.Venti forti e, dal pomeriggio, temporaneamente molto forti dai quadranti occidentali con locali raffiche nei temporali. Mare agitato o molto agitato con mareggiate lungo le coste esposte". Fenomeni meteorologici che potrebbero dar luogo a "instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali; significativi scorrimenti superficiali delle acque nelle strade, anche con trasporto di materiale, e possibili fenomeni di rigurgito delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; possibili danni alle coperture e alle strutture provvisorie".

Il Comune di Napoli ha lasciato chiusi i cimiteri ed i parchi della città, raccomandando di fare attenzione sia "per forti raffiche di vento che per fenomeni idrogeologici rilevanti", raccomandazioni contenute nella pagina del sito web del Comune.

Aggiornato alle 11.20