Maltempo, crolla un'insegna: salvi per miracolo due vigilantes

Il violento nubifragio che si è abbattuto su Napoli e sulla provincia continua a far registrare danni. A Giugliano in Campania, come riporta la testata TeleclubItalia, sono state moltissime le richieste di intervento ai Vigili del Fuoco. Dopo aver messo in sicurezza un campo rom minacciato da un albero sul punto di crollare, i Vigili sono intervenuti nei pressi di un noto bar, la cui insegna è caduta, sotto il peso dell'acqua, su due auto in sosta: solo per miracolo sono salvi i due vigilantes giunti in zona per il suono dell'allarme. L'insegna è crollata sotto i loro occhi.

Si registrano inoltre numerosi tombini saltati, strade, negozi e scantinati allagati. I vetri di un'aula del liceo sono andati in frantumi.