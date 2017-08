Sorpresa a gettare rifiuti: finge un malore per evitare la multa

Sorpresa dai vigili a gettare rifiuti non differenziati, finge di star male per evitare la multa. È accaduto a Ercolano dove una 55enne è stata 'pizzicata' da agenti della Polizia Municipale a depositare varie buste di materiali non differenziati sotto al ponte di via Trentola II.

Al momento di fornire le generalità, ha simulato un mancamento. Accompagnata in autoambulanza all'ospedale Maresca di Torre del Greco, è stata dimessa dopo pochi minuti senza alcuna indicazione terapeutica. Nei suoi confronti è stata elevata una multa di cento euro per il mancato rispetto della differenziata.