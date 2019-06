Paura in spiaggia, turista di 16 anni rischia di annegare

Nuovo incidente in mare a Capri, intorno alle 13.30, sulla spiaggia di Marina Grande. Un turista americano di 16 anni, come riporta Telecaprinews, è stato colto da un improvviso malore e ha rischiato di annegare in mare.

Il giovane è stato prima soccorso da alcuni bagnanti e poi è intervenuta sul posto un'ambulanza del 118 che già si trovava a Marina Grande per un altro intervento. Sul 16enne sono state praticate le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Il turista è stato poi trasferito in elicottero a Napoli per il ricovero all’Ospedale del Mare.