Malore mentre gioca a calcetto: 40enne salvato dagli amici e dal 118

Sembrava una tranquilla serata d’estate, che si stava però per trasformare in tragedia in un campetto di Pianura. Un 40enne si è improvvisamente accasciato a terra per un arresto cardiaco. Compagni di squadra e avversari hanno immediatamente chiamato il 118. A rispondere un validissimo infermiere della centrale operativa di Napoli che li ha guidati passo passo sulle manovre di rianimazione cardio-polmonare e sull’utilizzo del DAE (presente presso l’impianto sportivo). Parallelamente è stata anche allertata la postazione del 118 di Pianura.

Dopo pochi minuti è arrivato il 118 e l'uomo ha ripreso il ritmo sinusale, venendo poi accompagnato d'urgenza al Pronto Soccorso del San Paolo.

"Complimenti all’operatore di centrale e all’equipaggio di Pianura! Questa è la differenza tra astanti che aggrediscono ed astanti che aiutano attivamente", scrive l'Associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate".