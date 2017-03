Paura sul volo Londra-Napoli: malore per un passeggero

Allerta massima anche nell'aeroporto di Capodichino per l'allarme attentati, dopo la strage di Londra di ieri. Sistemi di sicurezza rafforzati e controlli sempre più serrati per chi deve volare.

A bordo di un volo Easyjet, partito da Londra alle 7.07 in direzione Napoli, come riporta il Mattino, ci sono stati momenti di tensione per un malore accusato da un uomo, che è stato soccorso tempestivamente.

Nonostante ciò si è comunque reso necessario un atterraggio d'emergenza nello scalo francese di Parigi Charles de Gaulle, per trasportare l'uomo in ospedale.