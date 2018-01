Salute, quali sono le malattie più cercate dai napoletani nel 2017

La tecnologia e in particolare Internet sono sempre più pervasivi della vita degli italiani, anche nell’ambito della salute, soprattutto quando si parla di sanare dubbi e informarsi su sintomi e malattie. Ma cosa ha catalizzato i pensieri dei napoletani e dei cittadini delle principali città italiane nel 2017 e quali sono state le patologie più cercate?

Per scoprirlo MioDottore – una delle più grandi piattaforme al mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche – ha analizzato le ricerche realizzate sulla sua piattaforma dagli utenti del Bel Paese nel corso dell’anno appena concluso.

Al primo posto delle malattie più cercate a Napoli compare la parola chiave ”protesi”, presente anche a livello regionale in terza posizione. Si tratta di un tema che negli ultimi dodici mesi ha catturato l’interesse non solo dei napoletani ma di molti italiani in generale: guardando ad altre tre tra le principali città dello Stivale – Roma, Torino e Milano – questa ricerca è presente tra le 10 patologie più cercate nel capoluogo lombardo (2° posizione) e della capitale (7°). Fa invece eccezione la città della Mole, dove è addirittura fuori dalla lista di 50 malattie più cercate.

Continuando il confronto, Napoli si distingue dalle altre grandi realtà del Bel Paese per essere l’unica a far rientrare tra le 10 patologie più cercate lo scorso anno due problematiche legate alla sfera sessuale – sterilità e impotenza (rispettivamente al 7° e 8° posto) – e la calcolosi renale (10°). Diversamente, gli utenti del capoluogo partenopeo sembrano essere gli unici tra quelli delle principali città a non essere preoccupati per alluce valgo e obesità. Guardando alle analogie, è interessante notare che i napoletani sono gli unici tra quelli delle grandi città, insieme ai torinesi, ad essere afflitti da scoliosi e cistite. Curioso, inoltre, rilevare che a Napoli le donne siano le meno tecnologiche nell’ambito della salute rispetto alla media nazionale (67%) e rispetto alle utenti delle altre tre grandi città prese in esame.

Malattie più cercate a Napoli

nel 2017 (Top 10) Protesi 6. Menopausa Artrosi 7. Sterilità Cisti ovariche 8. Impotenza Scoliosi 9. Cistite Frattura meccanica Calcolosi renale

Estendendo invece la ricerca all’intera regione Campania, emerge un allineamento tra le preoccupazioni sul tema benessere dei napoletani e dei corregionali: sebbene il tema della menopausa abbia scalzato dalla top 3 quello dell’artrosi posizionandosi come seconda priorità della salute dei campani durante lo scorso anno, cisti ovariche e protesi si confermano salde all’interno di questa speciale classifica, anche se a posizioni invertite rispetto al ranking di Napoli (rispettivamente 1° e 3° posto).

Malattie più cercate in Campania

nel 2017 (Top 3) Cisti ovariche Menopausa Protesi

"Una nostra recente ricerca conferma che gli italiani sempre più si affidano alla rete per informarsi sulla propria salute (85%), sebbene poi oltre la metà di loro (57%) non si fidi delle informazioni reperite. Anche le ricerche in aumento registrate sulla nostra piattaforma ci confermano il ruolo chiave della tecnologia in questo contesto e comprendere al meglio ciò che preoccupa gli italiani è per noi fondamentale per migliorare il nostro servizio al fine di soddisfarne sempre meglio le esigenze. Con MioDottore, infatti, cerchiamo di avvicinare sempre più medici e pazienti, che possono sempre contare sul supporto di professionisti anche in rete, sia che si tratti di informarsi, sia che si tratti di cercare un esperto e prenotare una visita", spiega Luca Puccioni, Country Manager di MioDottore.