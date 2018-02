Malattie dermatologiche, cresce l'incidenza sui bambini: le cause

Bambini sempre più soggetti alle malattie della pelle. A lanciare l'allarme sono i pediatri della Fimp Napoli.

Sarà questo il tema del convegno in programma domani all'Hotel Palazzo Caracciolo. L'obiettivo è accrescere le competenze in ambito dermatologico per i pediatri e permettere ai dermatologi di addentrarsi in problematiche di valutazione clinica del bambino.

Si parlerà di corretta alimentazione. In particolar modo guardando alla “dieta mediterranea”, riconosciuta come utile alla prevenzione delle patologie croniche cutanee e non solo: cereali, ortaggi, pesce, frutta e poca carne.

Dermatologi e pediatri sottolineano che la diffusione anche nel nostro paese della cosiddetta “western diet” per i più piccoli sta invece determinando un incremento del numero di bambini in sovrappeso o addirittura obesi, con conseguente maggiore incidenza di malattie cronico-degenerative come il diabete, la sindrome metabolica, le malattie cardiovascolari.

Anche nel caso di patologie cutanee come dermatite atopica, psoriasi, idrosadenite suppurativa, cibi sani possono prevenire o aiutare nella cura.