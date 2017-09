Malato di Parkinson suonerà con Gigi D'Alessio: "Realizzato un sogno"

Francesco D'Antuono, il giovane di 38 anni originario di Angri, affetto dal morbo di Parkinson, vedrà presto esaudito il proprio sogno: suonerà con Gigi D'Alessio.

Il 38enne non ha neppure dovuto pubblicare un video di invito su youtube, come precedentemente annunciato, visto che è stato contattato dall'entourage del musicista partenopeo (il manager dell'artista). Ancora una volta Gigi D'Alessio ha mostrato la sua sensibilità e la vicinanza ai fans. "Gigi è felice di soddisfare questo mio desiderio. Abbiamo anche scelto il brano "Non mollare mai", inno ad andare avanti sempre nella vita e a non fermarmi davanti ai problemi della vita.

D'Antuono nelle scorse settimane aveva esordito con l'Angri calcio, sua squadra del cuore.