Malati a terra in ospedale: sospesi tre dirigenti sanitari

La responsabile della Asl Napoli 3 Sud, Antonietta Costantini, ha reso nota la decisione di sospendere dal servizio, in attesa di indagini interne, sul caso dei pazienti che giacevano a terra in ospedale, il direttore sanitario dell'ospedale di Nola, Andrea De Stefano, il responsabile del pronto soccorso, Andrea Manzi ed il responsabile della medicina d'urgenza, Felice Avella.

"Se ci sono stati tutti questi accessi al pronto soccorso - ha però precisato la responsabile della Asl - è chiaro che qualcosa non ha funzionato a livello di assistenza territoriale, e non è quindi l'ospedale ad avere tutte le colpe. La vicenda ha comunque leso l'immagine del nosocomio e degli operatori, ed è stata quindi disposta la sospensione dei tre medici dirigenti. Ma voglio sottolineare che i medici del pronto soccorso hanno prestato la dovuta assistenza ai pazienti arrivati nell'ospedale, e non si sono fermati, neanche davanti alle difficoltà, in un ospedale dove si lotta quotidianamente per la tutela della salute. Noi abbiamo comunque disposto ulteriori accertamenti di verifica delle eventuali responsabilità ed i medici eserciteranno il loro diritto di difesa per evitare il licenziamento'', ha concluso.