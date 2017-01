Malati per terra in ospedale, De Luca: «Licenziare i responsabili»

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha chiesto il licenziamento dei responsabili del pronto soccorso dell'ospedale di Nola. Il presidente non ha utilizzato mezzi termini per stigmatizzare le immagini, apparse su tutti i giornali, che ritraevano pazienti curati per terra all'interno dell'ospedale nolano. De Luca ha annunciato di voler «avviare immediatamente le procedure di licenziamento dei responsabili del pronto Soccorso e del presidio ospedaliero di Nola». Secondo il governatore non bastava la situazione di emergenza delle ultime ore a giustificare le condizioni di disagio per i pazienti.

«L'eccezionale sovraffollamento verificatosi, l'afflusso di 500 pazienti in una sola nottata in un ospedale che dispone di 100 posti letto, le giornate festive che hanno di fatto sospeso le prestazioni dei medici di medicina generale da giovedì 5 gennaio alle 13, il blocco di una condotta idrica all'esterno del presidio a causa delle condizioni meteo, hanno determinato una situazione di straordinaria emergenza, che non giustifica tuttavia la inaccettabile e vergognosa situazione verificatasi, della quale peraltro nessuno è stato tempestivamente informato».

Parole durissime da parte di De Luca deciso a farle seguire dai fatti. Il Governatore ha poi fatto notare l'accesso straordinario in tutte le strutture ospedaliere della Campania con picchi, come per il Santobono, del 90% di pazienti che non avevano necessità effettiva di un ricovero. Stoccata infine per l'acceleramento della procedura di nomina a commissario straordinario alla Sanità. «Auspichiamo che il superamento di commissari esterni alla Campania ci consenta di evitare ulteriori processi di burocratizzazione che finiscono per complicare i problemi e ritardare le soluzioni».