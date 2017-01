Malati a terra in ospedale, Uil: «Medici diventano capri espiatori»

Anche i rappresentanti sindacali della Uil sono dalla parte dei tre medici sospesi. Secondo i sindacalisti della Fpl medici della Campania, i tre camici bianchi sono diventati dei capri espiatori nella vicenda. A parlare è Raffaele Tortoriello, le colpe sono di altri: «Sono stati sospesi medici che hanno sempre denunciato le carenze dell'ospedale ed è assurdo che da vittime sono diventati capri espiatori della vicenda». Il sindacalista non ci sta è chiama in causa i vertici politici rei di non addossarsi delle colpe che in realtà appartengono a loro.

«È vero che quella a cui abbiamo assistito non è una buona assistenza sanitaria ma, considerando tutto quello che è accaduto sabato, le colpe vanno ricercate altrove». Il rappresentante sindacale ha poi aggiunto che la classe politica non è capace di programmare a sufficienza per risolvere l'emergenza ed essere intenta solo a realizzare provvedimenti “spot”. «Le cose vanno fatte in tempo e consiglierei anche ai politici di “passerella” di fare proposte per risolvere i problemi anziché fare le sfilate inutili quando ormai è successo tutto».