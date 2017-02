Malati a terra, archiviata la procedura di sospensione per medici

E' stata archiviata, per un difetto di forma, la procedura disciplinare di sospensione nei confronti dei tre medici dell'ospedale di Nola per la vicenda dei malati distesi sul pavimento.

A renderlo noto è la manager dell'Asl Napoli 3 Sud, Antonietta Costantini, che ha ribadito come siano ancora in corso accertamenti per verificare le responsabilità di quanto accaduto.

La direzione aziendale dell'Asl Napoli 3 Sud aveva già proceduto alla revoca, con decorrenza dal 27 gennaio scorso, del provvedimento di sospensione disposto nei confronti dei tre medici.