Malati a terra, De Luca: «Realtà falsificata»

«Quell'immagine fatta circolare all'inizio del mese, con i pazienti accuditi sul pavimento, ha ferito tutti noi ma di fatto ha falsificato la realtà». A parlare è il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca in visita all'ospedale di Nola. Il governatore è voluto andare proprio nell'ospedale le cui immagini hanno provocato non poco imbarazzo nella sua amministrazione e tante polemiche sullo stato della sanità campana. «Siamo venuti all'ospedale di Nola per fare anche una operazione-verità.

Di fatto è stato il solito gioco mediatico: dire che in quelle foto c'è la Campania della sciatteria, dell'inefficienza e degli incompetenti. Rispetto a quello che accaduto abbiamo assunto una posizione di durezza e rigore. Non vanno cercati capri espiatori ma abbiamo avviato un'indagine e trarremo le conclusioni del caso». Questa la posizione di De Luca che ha tentato di ricucire anche la frattura che si era creata con il personale medico da anni sottoposto a durissime condizioni lavorative.

«Quanto alla contrapposizione con il personale sanitario, anche qui ho direttamente riconfermato a loro, dopo averlo fatto sin dal primo momento - ma non è stata raccontata così - che medici e infermieri vanno solo ringraziati per il lavoro che svolgono qui e negli ospedali della Regione e soprattutto nei pronto soccorso». È chiaro l'astio del presidente della Regione contro il polverone mediatico che si è generato con quelle immagini così come l'accusa agli organi di informazione che accusa di aver ingigantito la vicenda.