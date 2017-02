Malata a terra: sanzione per chi ha pubblicato la foto su Facebook

Potrebbe essere sanzionato addirittura con il licenziamento il dipendente dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli che ha pubblicato la foto del malato curato a terra. È l'ulteriore sviluppo che emerge in queste ore riguardante il caso della donna curata a terra nell'ospedale napoletano di cui è stata pubblicata una foto su Facebook. A prevederlo sarebbe la legge Madia sul pubblico impiego e a stabilire se il dipendente del nosocomio partenopeo sarà punito e con quale sanzione sarà un'inchiesta della Direzione sanitaria aziendale dell'Asl Napoli 1. Ieri sera sono arrivati in ospedale gli ispettori che dovranno ricostruire i fatti che hanno portato alla cura della donna colpita da una colica renale sul pavimento del pronto soccorso.

Intanto il direttore sanitario dell'ospedale, Vito Rago, ci tiene a sottolineare che la donna è rimasta a terra per due minuti prima dell'arrivo della barella. «Non si può paragonare il caso di ieri con quello di Nola dove la paziente è rimasta a lungo a terra» ha detto il dirigente che però non ha nascosto la situazione durissima in cui versa l'ospedale napoletano. Uno degli elementi scatenanti è proprio la mancanza di barelle con un totale di 45 a disposizione di cui 24 vengono utilizzate nei reparti come letti aggiuntivi e solo 21 nel pronto soccorso. Dalla settimana prossima dovrebbero arrivare quelle nuove ma nei reparti c'è chi dice chiaramente che «l'ospedale senza filtri rischia il collasso».