Maialino scappa in strada: traffico in tilt a Marigliano

Singolare episodio a Marigliano, dove un maiale è fuggito per le vie del paese mandando in tilt la circolazione. L'episodio, riportato da Marigliano.net, è avvenuto ieri pomeriggio nella frazione di Lausdomini.

Il maialino, di un allevamento domestico, ha per qualche minuto vagato liberamente in strada inseguito dagli allevatori, una donna anziana ed un uomo "armato" di una scopa. Ribattezzato Peppa Pig, veniva "sostenuto" da numerosi ragazzini che tifavano perché non si facesse catturare.

Dopo aver creato il panico all'incrocio con via San Marcellino - dove si è fermato bloccando di fatto gli automobilisti che sopraggiungevano - i padroni sono riusciti a riportarlo a casa.

Corsa immediata al Lotto, nel paese e non solo.