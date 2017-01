Magic World, rinasce il parco acquatico dei napoletani

Una Casa della musica aprirà i battenti tra un anno nel Nuovo Magic World, il parco acquatico di Licola rilevato dalla Partenope Investment. La cordata, che vuole rilanciare la struttura chiusa nel settembre del 2016, è guidata da Vincenzo Schiavo, presidente della Confesercenti di Napoli e console onorario della Russia.

Il nuovo Palazzetto sarà dotato di sale di incisione e di una struttura modulabile per convegni. Giulio Rapetti, in arte Mogol, sarà il direttore artistico della Casa della Musica che ospiterà anche opere teatrali, musical e spettacoli circensi in un'arena da 25mila posti.

Centinaia i giovani che saranno impiegati nella struttura. Gli ex dipendenti potrebbero rientrare nel giro, ma come fanno sapere dai piani alti, serviranno precise competenze, come la conoscenza delle lingue. Le assunzioni saranno comunque monitorate da un Comitato etico.