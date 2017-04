Duchesca, scoperto il magazzino del falso: nei guai un 38enne

Blitz dei carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Centro alla Duchesca, in via Calasanzio: scoperto un magazzino del falso. I militari dell'arma hanno denunciato un 38enne, accusato di violazione di sigilli e ricettazione e per l'introduzione di prodotti con marchio falso. Il magazzino era già stato sequestrato per contraffazione di marchi in passato.

Durante la perquisizione in un garage il 38enne è stato nuovamente trovato in possesso di materiale illegale: 719 pezzi tra capi di abbigliamento, vestiti e scarpe con i marchi (falsi) delle più note griffes nazionali e internazionali.