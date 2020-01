Mafia tour tra i vicoli di Napoli: "La camorra è un cancro"

Sulle maggiori piattaforme online sembra sia possibile prenotare, per una somma a partire da 25 euro, un “Tour della Mafia”, un giro turistico per vicoli di Napoli tra le storie e le realtà di camorra."Il tour durerebbe circa un’ora in cui si visiterebbero i Quartieri Spagnoli, Spaccanapoli e Forcella, luoghi fortemente contaminati dalla malavita, come viene descritto nelle specifiche del tour, apprendendo le dinamiche della camorra, che controlla le citate zone.

Il Consigliere Regionale del Sole che ride Francesco Emilio Borrelli e lo speaker radiofonico Gianni Simioli attaccano duramente l'iniziativa: “Bisogna effettuare immediatamente delle verifiche sul tour. E' inaccettabile che si voglia vendere l’immagine di Napoli attraverso la criminalità e la camorra. La malavita non è un aspetto affascinante con cui sedurre turisti e visitatori, ma è un cancro del nostro territorio che va combattuto ed estirpato a tutti i costi. Napoli è ben altro".