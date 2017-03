In Piazza Carlo Terzo l'albero della vita diviene simbolo della legalità

In occasione della Giornata contro le Mafie è stata inaugurata in Piazza Carlo Terzo, per iniziativa della 4°Municipalità di Napoli, una targa per ricordare le vittime della criminalità organizzata. La targa è stata apposta dinanzi ad un albero di magnolia, che intitolato "Albero della legalità", rappresenterà d’ora in poi tutti gli eroi e le vittime innocenti della mafia.

