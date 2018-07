"Le mafie napoletane si sono infiltrate a Medjugorje": l'allarme dell'inviato del Papa

“A Medjugorje, dove sono inviato per il Santo Padre, c’è una lotta sempre più agguerrita tra il bene e il male. Da un lato si incontrano migliaia di giovani che utilizzano il sacramento della penitenza e della riconciliazione. Dall’altra, però, bisogna essere consapevoli che a causa del massiccio afflusso di pellegrini, in questo posto si sono infiltrate le mafie, tra cui quelle napoletane, pronte a fare profitti”.

Hanno fatto molto rumore le parole pronunciate negli ultimi giorni dall'arcivescovo polacco Henrik Hoser. Le frasi dell’inviato del Papa a Medjugorje – riportate dai media polacchi e riprese in Italia dal noto giornalista di Tv2000 David Murgia – stanno facendo il giro del Mondo.

L’arcivescovo ha denunciato le infiltrazioni della criminalità organizzata napoletana in uno dei maggiori luoghi di culto europei nel corso di una celebrazione (il discorso di Hoser è disponibile anche su Youtube) all’aeroporto Chopin di Varsavia, proprio prima di partire alla volta della Bosnia Erzegovina, dove sarà in missione per Papa Francesco.