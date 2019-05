Maestra investita in prognosi riservata, caccia al pirata

Una maestra dell'asilo nido Guido Rossa, di viale della Liberazione a Bagnoli, è stata investita nella giornata di mercoledì scorso 15 maggio. Le sue condizioni sono critiche: è ricoverata al Cardarelli, e si trova al momento in coma farmacologico dopo un delicato intervento al cervello.

L'incidente è avvenuto nei pressi della chiesa di Sant'Anna, tra via Eurialo e via Silio Italico. Era tardo pomeriggio. Complice forse la pioggia e l'asfalto scivoloso, la maestra è stata travolta da un'auto che poi non si è fermata a prestarle soccorso.

Non ci sono testimoni, né nella zona dell'incidente sono installate telecamere di sorveglianza. È stata un'amica dell'investita – non vedendola arrivare al loro appuntamento – a preoccuparsi, a trovarla, e ad accompagnarla in ospedale.

Sulla vicenda sta indagando la polizia di Bagnoli: è caccia all'investitore.