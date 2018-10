Piazza Ottocalli, la maestra della scuola primaria cade: codice rosso

Una maestra della scuola primaria e per l'infanzia dell'istituto "Nicolini-Di Giacomo", in via Marco Aurelio Severino, è caduta mentre percorreva la rampa di scale esterna all'edificio. Uno dei gradini della scala metallica avrebbe ceduto al passaggio della docente. L'insegnante è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Cardarelli ma sarebbe ora fuori pericolo di vita. La notizia è riportata da il Mattino. I colleghi della donna ferita nell'istituto (vicino a piazza Ottocalli) lamentano la scarsa manutenzione nell'edificio.