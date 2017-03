Tiziana Cantone, la madre a 'La vita in diretta': "È colpa del suo ex"

La mamma di Tiziana Cantone, la giovane che si è tolta la vita dopo lo scandalo dei suoi video hot circolati in rete, ha partecipato alla trasmissione di Rai1 "La vita in diretta" condotta da Eleonora Daniele.

La donna, Teresa Giglio, sposa la tesi della Procura e attacca l'ex fidanzato di Tiziana: secondo lei è stato l'uomo ad indurre la ragazza a girare i video e a diffonderli.

"Sopravvivo", spiega la madre di Tiziana nell'intervista. "Lei era plagiata e manipolata dal fidanzato. Conoscevo mia figlia, era diversa, era cambiata da quando stava con lui”. La Giglio è soddisfatta delle indagini: "Sono contenta. Si tratta di una svolta importante". "È stata indotta a girare i video dal suo ex fidanzato – ribadisce – non era una sua abitudine, li ha girati solo nel periodo in cui stava con lui".

Per l'uomo gli inquirenti della Procura di Napoli hanno chiesto il giudizio immediato. È accusato di aver additato come responsabili della diffusione del video delle persone poi risultate innocenti. La Procura di Napoli Nord indaga invece per presunta istigazione al suicidio.